VIDEO | Kaja Kallas Tallinna võimukõnelustest: loodan, et Isamaa lõpetab poliitilise mängurluse

Eelarvekõnelustest rääkides lausus Kallas, et valitsus võis teha vea, kui ütles välja, et eelarveteemalisi koosolekuid peetakse igal kuul. „Lahendustega peame välja tulema ikkagi augustis,“ märkis ta.

Nii peaministrile kui rahandusministrile heidetakse ette, et ettepanekuid eelarve parandamiseks ei tule piisavalt. „No see ei vasta tõele, oleme igal kuul ettepanekuid teinud,“ lausus Kallas.

Ta lisas, et kõik peavad ideedega panustama. „Ei ole nii, et me toome lahendused ja siis öeldakse, et see ja see ei sobi. Aga paku siis ise midagi välja, mida meie saaksime arutada, kui meie poolt pakutud lahendused ei sobi.“