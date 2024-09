INTERVJUU | Kuidas töötab Hiina mõjutustegevus? Ekspert: Hiina proovib luua positiivset kuvandit, sest neil on läänes ärilised huvid

Mõttekoja Saksa Marshalli Fond infomanipulatsiooni uurimisgrupi juht vanemteadur Bret Schafer räägib Delfile antud intervjuus, et Kremli sõnumid levivad rohkem, sest Venemaa mõistab läänt paremini kui Hiina. „[Venemaa] ei otsi tühjast kohast probleeme, vaid kasutab olemasolevaid pingeid ära,“ sõnab ta. Seevastu Hiinal pole sama head tunnetust. „Kui nad on proovinud Venemaaga sama pilli mängida, saab Hiina küll aru, millist lugu tuleb mängida, kuid ei tea õigeid noote,“ märgib Schafer.

Mis eristab Hiina ja Venemaa mõjutustegevust läänes?

Hiina proovib luua endast positiivset kuvandit ja nende huvides on rõhutada vastastikku kasulikke suhteid. Nad ei soovi kaost külvata, sest Hiinal on läänes ärilised huvid.

Venemaaga on teine lugu. Nad said aru, et nende n-ö bränd ei ole populaarne, eriti Baltimaades, ja nende lähenemine keerleb pea täielikult selle ümber, kuidas oma vaenlasi lõhestada ja kahjustada. Venemaa püüab Euroopas ja USA-s mõjuoperatsioonidega sotsiaalseid pingeid süvendada ja rikkuda Atlandi-üleseid suhteid.