Viimastel nädalatel on sotsiaaldemokraatidega liitunud Andre Hanimäe, Tallinna linnavolikogu liikme elukoht palju kõneainet tekitanud. Nimelt üritab tema asendusliige Irina Antonjuk (Keskerakond) linnale tõendada, et Hanimägi olla oma elukohakande kohta valetanud.

Kui see tõeks osutub, tähendab see, et Hanimäel poleks Tallinna linnavolikogusse enam asja ja tema toolile istuks Antonjuk. See omakorda võib mõjutada Tallinnas loodavat võimukoalitsiooni.