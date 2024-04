Vene propagandavõrgustik meelitas eurosaadikuid Kremli seisukohti esitama. Kanalile intervjuu andnud Jaak Madison: seos Kremliga selgus hiljem

Märtsi lõpus paljastas mitme riigi luurekoostöö, et uudiseid vahendava veebilehe Voice of Europe’i taga seisab Venemaa propagandavõrgustik. Kreml püüdis ära osta peamiselt paremäärmuslikke eurosaadikuid. Teiste seas on kanalile intervjuu andnud Eesti eurosaadik Jaak Madison, kes pole aga enda sõnul mingit rahalist kasu saanud.