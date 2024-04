Jalgpallur Konstantin Vassiljev on viimase poolteise aasta jooksul olnud tuntud selle poolest, et ta väldib Venemaa agressiooni osas seisukoha võtmist. Õhtulehe saates „Kolmas poolaeg“ ütles ta eelmisel nädalal muu hulgas, et on rahu poolt ning rahu võib saabuda näiteks ka Venemaa võiduga.