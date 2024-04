Vene rünnakus hävis Kiievi oblasti võimsaim elektrijaam

„Must päev Tsentrenerho ajaloos. Tänase massilise rünnaku tagajärjel hävis kogu meie tootmine. Vene Föderatsiooni väed purustasid täielikult Trõpillja soojuselektrijaama, mis asub Kiievi oblastis. Hea, et kõik meie omad, kes olid tulelöökide ajal vahetuses, on elus. Aga meil on väga valus,“ teatas ettevõte.

„Ulatuslikud purustused, kohutavad. Rahaga ei saa seda hinnata. See on meie jaoks kõige suurem väljakutse kogu ettevõtte ajaloos. Aga ma olen kindel, et me saame hakkama,“ ütles Hota.