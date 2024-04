Tuleviku tööstusliidrite kasvulava

„Kes tundidest viilib, sel läheb igas koolis raskeks,“ tõdeb kooli tehnoloogiadirektor. Kuid TTHK ei näe haridust pelgalt kohustusena; nad näevad seda kirena, mis vormib tulevikuspetsialiste. Edu saavutamiseks on oluline tundides kohal käia ja õppetöös aktiivselt osaleda. TTHK usub, et õppimine peaks olema sama nauditav, kui see on kasulik. See tähendab, et õppetöö peab olema mitte ainult informatiivne, vaid ka kaasahaarav ja lõbus.

Igast õpilasest võib saada oma ala meister, kuid edu võti peitub pühendumises ja aktiivses osalemises õppeprotsessis. Klassiruumi seinte vahel toimuv ei ole lihtsalt akadeemiline kohustus – see on tee, mis viib isikliku arengu ja erialase meisterlikkuseni. See on sõnum, mida Tallinna Tööstushariduskeskuse (TTHK) tehnoloogiadirektor Eduard Brindfeldt soovib kõigile õpilastele südamele panna.

Lisaks pakub TTHK ainulaadset võimalust osaleda Inseneriakadeemia projektis, mis toetab rohepööret ja kestlikke tehnoloogiaid. See projekt on suunatud tulevastele inseneridele, kes soovivad panustada jätkusuutlikku arengusse ja olla osa globaalsetest lahendustest keskkonnaprobleemidele. TTHK püüab õpetada oma õpilastele, kuidas tehnoloogia võib aidata luua rohelisemat tulevikku.

Brindfeldt tuletab meelde, et traditsioonilised valikud nagu IT võivad mõnikord osutuda oodatust vähem rahuldustpakkuvaks, kuna ei pruugi anda õppijale piisavalt konkreetseid oskusi. Seetõttu julgustab tehnoloogiadirektor noori mõtlema laiemalt ja kaaluma karjääri muudel tehnoloogiaaladel, kus nõudlus spetsialistide järele on jätkuvalt kõrge. TTHK-st leiavad õpilased endale nõutud ja huvitava eriala, mis viib sageli töökoha leidmiseni juba õpingute ajal.

Brindfeldt rõhutab, et õpetajate rolli õpilaste edukuses ei saa alahinnata. Õpetajad on need, kes suunavad, inspireerivad ja innustavad õpilasi pürgima kõrgemale, andes neile vajalikud teadmised ning oskused. TTHK-s on õpetajad, kes ei piirdu vaid traditsiooniliste õppemeetoditega. Nad püüavad muuta õppimise elavaks ja huvitavaks, kasutades selleks uuenduslikke lähenemisi ning tehnikaid, mis muudavad keerulised teemad kergesti mõistetavaks ja meeldejäävaks.

Just selline õpikeskkond ootab noori TTHK-s, kus iga tund on võimalus kasvada ja iga projekt on samm lähemale oma unistuste karjäärile. TTHK on koht, kus ei valmistata ette ainult tulevasi spetsialiste, vaid ka tulevasi innovaatoreid ja tööstuse liidreid. Kooli pühendumus praktilisele ja kaasahaaravale õppele tähendab, et õpilased ei omanda mitte ainult teadmisi, vaid ka väärtuslikke kogemusi, mis aitavad neil tööturul silma paista.

Kutsehariduse pöördeline ajajärk

Tähtis on märkida, et kutseharidus on pöördelisel ajajärgul, kuna toimub ulatuslik kutseharidusreform. Üleminek kolmeaastaselt õppelt nelja-aastasele õppekavale on oluline samm, mis peegeldab püüdlusi tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja vastavust tööturu vajadustele. See muudatus võimaldab õpilastel veeta rohkem aega praktilise kogemuse omandamisel ja süvendada oma erialaseid teadmisi.

Tallinna Tööstushariduskeskus ei ole lihtsalt kool; see on tuleviku tööstusliidrite kasvulava. Siin saab iga õpilane areneda, katsetada ja õppida vigadest, saades samal ajal tuge ning juhendamist kogenud õpetajatelt. TTHK-s on iga õpilane oluline ja iga unistus väärtuslik. See on koht, kus tulevik algab.

TTHK asub Tallinnas Sõpruse puiestee 182 ja on tuntud kui regiooni üks suuremaid kutsehariduskeskusi, pakkudes tipptasemel haridust erinevates valdkondades. Kooli lai valik erialasid, alates iluteenindusest ja infotehnoloogiast kuni logistika, mehaanika, rõiva- ja transporditehnikani, tagab, et iga õpilane leiab enda jaoks sobiva suuna.

Suvine vastuvõtt algab 17. juunil 2024, andes noortele võimaluse astuda sammu oma unistuste eriala poole.