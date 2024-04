Võimalus viivitada. Koolidel leidub viise, kuidas saavad eesti keelt mitte valdavad pedagoogid sügisel õpetamist jätkata

Seda, kas koolides õpetavad pedagoogid vastavad uutele keelenõuetele, hakkab kuupäeva kukkudes kontrollima keeleamet . „Kui saabub 1. august, hakkame kontrollima koolides õpetajate keeleoskust,“ sõnas keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk . „Kui keelenõue on täitmata, siis on meil seadusest tulenev õigus teha tööandjale lepingu lõpetamise ettepanek,“ märkis ta.

Tomusk rääkis, et keeleamet on teinud palju eeltööd, kontrollides praegu koolides töötavate pedagoogide keeleoskust. Kuid ta nentis, et amet ei saa kõikidele koolidele ja lasteaedadele kontrolli teha kohe ja korraga samal päeval. Ta prognoosis, et kontrollid toimuvad nii septembris, oktoobris kui ka veel novembriski. „Kui meil oleks rohkem inspektoreid, saaksime võtta rohkem koole korraga ette,“ nentis ta.