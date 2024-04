Parteitud Aas ja Mölder kiirustavad Tallinna koalitsioonikõnelejaid tagant: oleme valmis alustama kõnelusi kõigi fraktsioonidega

26. märtsil olime Tallinna Linnavolikogu saadikutena umbusaldamas linnapead Mihhail Kõlvartit. Tegime seda teadmises, et Tallinn vajab linnajuhtimises muutust ja uus sündimas olev koalitsioon on selleks vastutuseks valmis. Teadsime, et nelja erakonna kokkuleppe Tallinna juhtimiseks ei ole lihtne, aga osapooled kinnitasid, et nende soov on siiras ja koostöö võimalik.