Biden lubas Iisraelile Iraani vastu raudkindlat toetust

„Me teeme kõik, mida saame, et kaitsta Iisraeli julgeolekut,“ ütles Biden.

„Nagu ma ütlesin peaminister Netanyahule, on meie pühendumus Iisraeli julgeolekule nende Iraani ja tema käsilaste ähvarduste vastu raudkindel, las ma ütlen seda uuesti, raudkindel,“ teatas Biden.

BBC teatab, et USA ametnikud on püüdnud saata Iraanile sõnumit, et vaatamata Bideni ja Iiraeli peaministri Benjamin Netanyahu erimeelsustele Gaza sektoris toimuva kohta reageerib USA igasugusele rünnakule Iisraeli vastu agressiivselt.