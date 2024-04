VIDEO | Venemaa ründas öösel Ukrainat massiliselt rakettide ja droonidega. Välja lasti 82 õhuründevahendit

Õhujõud teatasid umbes kell 1.10, et Venemaa Murmanski oblasti Olenja lennuväljalt tõusis õhku umbes seitse Tu-95MS-i.

Samal ajal rünnati Ukrainat ka droonidega Shahed.

Hiljem teatati, et õhus on umbes üheksa Tu-95MS-i. Õhuhäire anti kogu Ukrainale.

Kella viie ajal teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov, et linnas kõlavad plahvatused ja see on raketirünnaku all. Harkivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleh Sõnjehubov teatas, et Harkivile anti vähemalt viis lööki. Meedia teatas kuuest löögist.

Plahvatustest teatas ka Zaporižžja oblasti sõjaadministratsiooni juht Ivan Fedorov. Samal ajal teatati uutest plahvatustest Harkivi oblastis.

Enne kella 5.25 teatas Sõbjehubov, et Harkivi linnale ja oblastile on antud vähemalt üheksa lööki. Võib olla elektrikatkestusi.

Poola õhujõudude väejuhatus teatas, et Vene raketirünnaku tõttu Ukrainas saadeti välja hävituslennukid.

Enne kella 5.45 teatati, et Venemaa Nižni Novgorodi oblasti Savasleika lennuväljalt tõusis õhku kolm lennukit MiG-31K, mis kannavad rakette Kinžal. Veidi hiljem teatati, et õhus on neli sellist lennukit.

Sõnjehubov teatas, et Harkivi linna ja oblasti kriitilisele infrastruktuurile anti vähemalt kümme lööki ja on elektrikatkestusi. Linnapea Terehhov teatas, et lähiajal ei tööta linnas metroo.

Kiievi oblasti sõjaadministratsiooni juht Ruslan Kravtšenko teatas, et häire kestis üle viie tunni. Rünnati kriitilise infrastruktuuri objekti.

Ukraina presidendikantselei juhi asetäitja Oleksi Kuleba teatas, et vaenlane lasi kümneid droone ja rakette Harkivi, Kiievi, Zaporižžja, Odessa ja Lvivi oblastisse. Hukkunuid ja kannatanuid tema sõnul ei ole.

Kõige keerulisem on olukord Kuleba sõnul Harkivi oblastis, kus üle kümne raketilöögi anti ainuüksi Harkivi linnale.

„Terroristriik püüab hävitada Harkivi infrastruktuuri ja jätta linna pimedusse. Praegu on oblastis juba elektrikatkestused – üle 200 000 Harkivi oblasti abonendi jäi ilma elektrita. Metroo töötab varjendina,“ teatas Kuleba.