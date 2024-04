„Ajalugu on tehtud. Oleme loonud tugeva seadusandliku raamistiku, kuidas käsitleda rände- ja varjupaigaküsimusi ELis,“ ütles parlamendi president Roberta Metsola. „Seda on tehtud üle kümne aasta. Kuid me pidasime oma sõna. Tasakaal solidaarsuse ja vastutuse vahel. See on Euroopa viis,“ ütles Metsola, vahendas Euronews.