Euroopa Parlament leidis, et Ždanoka rikkus käitumiskoodeksit

Jaanuaris teatas Venemaa uuriva ajakirjanduse väljaanne The Insider, et Ždanoka on aastaid teinud koostööd Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistusega (FSB). Ždanoka lükkas süüdistused tagasi ja ütles veebruaris parlamendiliikmetele, et ta on lihtsalt „rahuagent“, vahendas Politico.