Tallinna võimukõnelustel pole endiselt üksmeelt valimisõiguse teemal. Lippus: loodame homme aruteludega lõpetada

„Isamaa on selles mõttes enda n-ö visioonis kindel, et me ei tule kolmikliidule, kes tahab all-linnas koalitsiooni sõlmida, nii kergekäeliselt lihtsalt kummitempliks sinna, vaid meil on oma nägemus,“ märkis Solman ja lisas, et kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmise osas – kas ja kuidas seda koalitsioonileppes märkida – pole kompromissini jõutud.