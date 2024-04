Šveits võõrustab juunis kahepäevast Ukraina rahutippkohtumist

Šveits teatas jaanuaris, et korraldab Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi palvel rahutippkohtumise ja pidas seejärel läbirääkimisi EL-i, G7 liikmesriikide ja teiste riikidega, et hinnata nende osalemise huvi, vahendas Reuters.

Moskva on öelnud, et ei ole sõja lõpetamise läbirääkimiste vastu, kuid teatas, et nad ei osale Šveitsis toimuval konverentsil. Samuti on nad öelnud, et Šveitsi algatus on ilma Moskva osaluseta mõttetu.