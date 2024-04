Hiina liidri sõnul ei saa keegi peatada taasühinemist Taiwaniga

Mast sai eelmisel aastal esimene endine Taiwani president, kes on külastanud Hiinat. Nüüd on ta oma teisel visiidil Hiinas ajal, mil piirkonnas valitseb sõjaline pinge, vahendas Reuters.

Kohtumisel Taiwani endise liidriga ütles Xi, et inimesed mõlemal pool väina on hiinlased.

Xi ei täpsustanud, mida ta mõtles välise sekkumise all, kuid tõenäoliselt viitab see toetusele, mida Taipei saab lääneriikidelt.

Ma ütles Xile, et pinged on tekitanud rahutust paljudes taiwanlastes. „Kui kahe poole vahel on sõda, on see Hiina rahva jaoks väljakannatamatu,“ ütles Ma, viidates inimestele, kes on etniliselt hiinlased.