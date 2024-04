Zelenskõi: Scholz keeldus Ukrainale Tauruse rakette saatmast, et hoida neid Berliini kaitseks

„Nii palju kui mina aru saan, usub kantsler, et kuna ta on mittetuumariigi esindaja, on see ainus relv, mis Saksamaal on, kõige võimsam,“ ütles Zelenskõi Tauruse rakettide kohta intervjuus Axel Springerile, vahendas Politico.

„Ta jagas minuga sõnumeid, öeldes, et ta ei saa jätta oma riiki ilma nii võimsast relvast,“ lisas ta.

Scholz on vankumatult keeldunud Tauruse rakettide saatmisest Ukrainasse. Avalikes avaldustes on põhjendatud, et selline samm võib viia sõja eskaleerumiseni ja viia Saksamaa isegi otsesesse konflikti Venemaaga.

Ukrainased tahavad kasutada umbes 500 kilomeetri ulatusega Tauruse rakette, et tabada sihtmärke sügaval rindejoone taga, sealhulgas Kertši silda, mis ühendab Venemaad ja okupeeritud Krimmi.

Zelenskõi ütles, et Scholz näeb Tauruse rakette tuumarünnaku heidutusena, kuigi president lisas, et ei näe selles loogikat. „Ükski rakett ei kaitse ühtegi inimest tuumalöökide eest, kui tuumasõda puhkeb, jumal hoidku,“ ütles Zelenskõi.

„On väga oluline, et inimesed teaksid, et teil on midagi erilist, mingid erirelvad. Ja kui on sõda, siis tuleb sellest kasu,“ lisas ta.

Isegi kui Scholzi enda koalitsioonivalitsuse liikmed on kutsunud teda üles saatma Ukrainale Tauruse rakette, on Scholz keeldunud ja väitnud, et samm provotseerib Venemaad.

„See on piir, mida ma kantslerina ületada ei taha,“ ütles Scholz märtsis. „Mul on kohustus takistada Saksamaal sellesse sõtta sattumast.“

Saksamaa kantsler on püüdnud ka väita, et Tauruse rakettide kasutamine eeldaks, et Berliin lähetab Ukrainasse maavägesid opereerimiseks. Seda seisukohta teised kõrged Saksamaa ametnikud ei jaga.