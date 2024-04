VIDEO ja FOTOD | Uurali tulvavesi ujutas järgmiseks üle Orenburgi oblastikeskuse

„Kutsun üles olema ettevaatlik ja üleujutatud piirkondades viibijaid viivitamatult evakueeruma,“ ütles piirkonna kuberner Denis Pasler Telegramis. Ta lisas, et ohus on kõik Uurali ja Sakmara jõe kaldal asuvad linnapiirkonnad.

Eelmisel reedel purustas tulvavesi Orski linnas tammi. Ametnike sõnul on piirkonnas veetase langenud 21 sentimeetrit ja on nüüd 9,07 meetrit. Kohaliku meedia teatel on Orenburgi oblastis osaliselt või täielikult üle ujutatud 55 asulat ja piirkonnast on evakueeritud tuhandeid inimesi.