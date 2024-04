Kelmid veensid Jõhvi naist jätma 7000 eurot pealinna pakiautomaati

Politsei teatel veensid kelmid naist raha välja võtma ja sellega koos Tallinnasse sõitma ning seal pakiautomaati panema, mida naine ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 7000 eurot.

Kelmide petukõned on sisse saanud suure hoo - kasutatakse taktikat, kus kogu sularaha pangaautomaadist välja võtta kästakse ning oma kätte nõutakse.

Kulleriks osutus Kyrylo, kes on Ukraina kodanik. Prokuratuur on esitanud Kyrylole kahtlustuse kelmuses. Uurimise andmetel on ta tõmmanud oma kuritegeliku tegevuse jooksul rohkem kui ühel inimesel naha üle kõrvade.