Endine Postimehe peatoimetaja kandideerib Parempoolsete seas Euroopa Parlamenti

„Ukraina peab võitma sõja mõrtsukast agressori, Venemaa vastu. Kremli unistus impeeriumi taastamisest tuleb saata ajaloo prügikasti. Demokraatia, inimeste vabadus ei tohi selg ees taganeda. Euroopa tahe peab olema suunatud võidule,“ selgitas Aavik oma vaateid. „Me teame, mida saadavad korda NKVD ja KGB pärijad. Oma rattatiirudel Tallinnas näen paljusid mõrvapaiku, kus okupandid on märatsenud. Me ei taha maailma, kus reegleid määraks Kremli kagebiidid, Hiina kommunistid ja Iraani mullad,“ rõhutas Aavik.

„Euroopa on päratu rikas, ent maailmas, kus kaubateedel valitseks džungliseadused, pudeneks ka see jõukus kiiresti näppude vahelt,“ tõdes Aavik. Euroopa sees ei tohi tema sõnul mingil juhul taganeda õigusriigist, sõnavabadusest ja majandusvabadusest ehk üldisemalt sellest, mis annavad inimestele võimaluse luua uusi väärtusi.

Uute väärtuste loomisel on esmavajalik informeeritus, parimate teadmiste kasutamine. „Parim tarkus peab olema otsustajatel käepärast. Otsuste tagamaid uurides imestan sageli, kui vähe on kasutatud teadlaste abi juba alates küsimuste püstitamisest või kasvõi arutelude korraldamise võtetest. Tuleb kasutada nii palju otseteid tarkuse juurde kui vähegi võimalik,“ lisas Aavik.

„Martiga rääkides ei teki hetkeksi kahtlust tema parempoolses maailmavaates, eestimeelsuses. Need on väärtused, mis meid liitsid ja need on väärtused, millele tuginedes seisaks Marti kindlasti edukalt ka Euroopas Eesti huvide eest,“ ütles Parempoolsete juht Lavly Perling.