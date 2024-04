Sisekaitseakadeemia sõbrapäevik: politseiteenistuse erialale õppima tulemist pole ma kunagi kahetsenud!

Lapsena soovisin saada: Erinevaid mõtteid liikus palju, kuid üks kindlamatest võis olla ettevõtjaks/juhiks saamine, sest tegin pidevalt n-ö mängupoode ja -kohvikuid, kuhu oma pereliikmed ostlema suunasin. Mul on isegi foto, kus istun oma sisustatud mängukontoris ja räägin lauatelefoniga, tehes tähtsat nägu. Huvitav on see, et lapsena ei mõelnud ma kordagi politseiniku ametile.

Üksikule saarele võtaksin kaasa: Taskunoa – tundub, et sellega saaks nii katuse pea kohale, kõhu täis kui ka ennast vajadusel kaitsta.

Maailma parim politseinik on: See, kes teeb oma tööd südame ja piisava empaatiavõimega ning erinevaid vaatenurki arvesse võttes, sest ükski lugu pole kunagi mustvalge.

Lemmiksöök/jook: Hästi küpsetatud pardifilee on kindlalt mu lemmiksöök ja külm värske apelsinimahl lemmikjook.

Lemmikseriaal või - film, mida vaataksin aina uuesti: Mulle on alati meeldinud meditsiini ja politseitööga seotud seriaalid, ka psühholoogilised filmid. Kui peaksin valima, siis seriaalidest „The Black List“ ja filmidest „Split“.

Lemmikseriaal või -film, mida vaataksin aina uuesti: Eesti filmidest vaataksin aina uuesti kindlasti samanimelise raamatu ainetel põhinevat filmi „Tõde ja õigus“. See annab väga hästi edasi tollase eestlase igapäeva elu, kuid jagab ka sügavamat mõtet.

Lemmiksöök/jook: Lemmiksööki ei oska nimetada, kuid lemmikjoogiks on kindlasti sidrunimaitseline mulliga vesi. Just see sobib kõikjal – nii trennis kui ka õhtusöögil.

Lemmikosa minu päevast: Kindlasti aeg, mil kõik muud kohustused on täidetud ning saan keskenduda trennile ja iseendale. Kõige rohkem naudin jookse mere ääres.

Kui ma oleksin loom, siis: Oleksin kotkas, sest need linnud on suursugused, targad, kiired ja osavad.

Maailma parim politseinik on: Julge, tark, aus ja südamega oma töö juures.

Lemmikomadus, minu kolleegi puhul: Tähelepanelikkus – ta märkab ja aitab, sest me kõik vajame vahepeal ühte sõbralikku inimest oma murede koormast vabanemiseks.

Millist supervõimet tahaksin omada? Inimeste mõtete lugemine, sest see teeks elu palju kergemaks, ei peaks spekuleerima ning saaks oma küsimustele hõlpsasti vastused.

Üksikule saarele võtaksin kaasa: Toiduvaru ja paadi, sest kui peaks väga igav hakkama, saan mandrile tagasi sõuda.

Minu suurim nõrkus: Ma ei ole kunagi endaga rahul ja nõuan endalt üpris palju. Allaandmine ei ole valikus, kuid samas arvan, et just see viib mind elus edukalt edasi ja täidan enda seatud eesmärgid.

Minu viimane heategu: Erilisematest meenub kord, kui märkasin autoga sõites siiliperet. Peatasin auto ja aitasin siilikesed ohutult üle tee.

Ma ei ole kunagi: Kahetsenud oma otsust tulla õppima Sisekaitseakadeemiasse politseiteenistuse erialale. Kuigi ma poleks kunagi uskunud, et minust saab politseinik, siis on see saanud mulle väga südamelähedaseks. Tõuke kõigeks selleks andis abipolitseinikuks olemine. Seega kutsun kõiki üles tulema Sisekaitseakadeemiasse või siis alguses hoopis abipolitseinikuna tööga tutvuma.