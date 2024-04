Otsusta oma tulevik TalTechis

See on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja, kuuludes 3% maailma parimate ülikoolide hulka. Inseneriteadustes, tehnoloogia ja ärijuhtimise valdkonnas oleme koguni maailma 2% parimate seas. (QS World University Rankings).

TalTechi lõpetajatel on Eesti ülikoolide võrdluses kõrgeimad palgad (Haridussilma statistikaportaal).

TalTech on tõeliselt rahvusvaheline: pea kümnendik meie ligi 9000 üliõpilasest on välistudengid, pärit 85 riigist. Rahvusvaheline ülikoolipere, tihe koostöö välisülikoolidega ja kuulumine Euroopa tippülikoolide võrgustikku EuroTeQ loovad võimaluse õppida ka välisülikoolides kodust lahkumata ning olla atraktiivne rahvusvahelisel turul.

TalTech on Eesti majanduse kasvumootor ja ettevõtluse suurim partner. TalTechi hariduse abil lahendad olulisi probleeme, mis mõjutavad meie kõigi elu ja tulevikku. Siin sünnib innovatsioon. Ettevõtted usaldavad ja väärtustavad TalTechi nii palju, et panevad aastas meie tudengitele välja kokku ligi poole miljoni euro ulatuses stipendiume .

TalTechi õpe on tugevalt seotud praktika ja ettevõtluskoostööga, et omandatav haridus oleks maksimaalselt rakenduslik ja vastaks tööturu vajadusele.

Oleme võtnud eesmärgi saada 2035. aastaks kliimaneutraalseks ülikooliks ja olla seeläbi ühiskonna rohepöörde eestvedaja. Ka meie õppekavadesse on integreeritud jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemalised õppeained.

Tehnikaülikoolis õppides kujunev nii kohalik kui ka rahvusvaheline võrgustik on karjääri loomisel hindamatu väärtusega. Meie üle 70 000-liikmeline vilistlaskond on tõeliselt vägev ressurss, mis on kättesaadav ka tudengitele.