„Paljud küsivad, miks ukrainlased ei kasutanud lendliisi pakkumist, kuni see veel kehtis,“ ütles USA poliitikastrateeg ja rindelinnade elanikke abistava humanitaarühenduse Ukraina Vabaduse Projekt asutaja Steven E. Moore. „Ukraina laskemoonaprobleemide kontekstis on paljudel selline küsimus. On oletatud, et Bideni administratsioon andis ukrainlastele halba nõu.“