100 000 konfiskeeritud eurot ja 48 altkäemaksu andjat. Tallinna haiglaõde jäi vahele vaktsiinipassidega äritsemisega

Ida-Tallinna keskhaiglas õena töötanud Larissa Veressinina poole pöördus koroonapandeemia ajal, kui käibele tulid COVID-19 vastu vaktsineerimist tõendavad passid, sõbranna Elena Bystrova. Sõbranna rääkis, et tal on paar inimest, kes kardavad vaktsineerimist, aga see on tekitanud tööl probleeme. Kui pole vaktsineeritud, võid tööst ilma jääda.