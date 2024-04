Ministeerium lükkab tootjate hirmud ümber: pole usutav, et lapsed hakkavad limonaadipudeli nimel Valkasse sõitma

Sotsiaalministeerium sai magusa joogi maksu eelnõu valmis ja see ootab nüüd valitsuse kinnitust. Ühtlasi lükati ümber tootjate kriitika. Tööstuse peamine magusamaksu vastane argument seisneb selles, et maksuga koheldakse ettevõtjaid ebavõrdselt. Ministeerium vastab, et maksumeetmega ei keelustata ühtki toodet, vaid suunatakse tarbijaid eelistama vähem magusaid jooke.