Tallinna volikogu plaanib pühapäeval valida uut linnapead. Pere: pühapäevaks jõuab koalitsioonileppe valmis

Pere rääkis, et muidugi peab hääletuse ajaks olema juba olemas kokkulepe ja selle tekst. Tema hinnangul oleks võimalik selleni jõuda ka juba täna, kuid kindlasti jõuab selleni pühapäevaks. „Kui ta (Reinsalu) räägib tavadest, siis me oleme väga tavapäratus olukorras, ütleks mina. Olukord on tavapäratu nii, et me peame siin võib-olla kaaluma seda, kuidas midagi tavapäratut teha.“ Ta tõi välja, et sotsid nõustusid eile ka arutama kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmise teemal.

Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) nentis, et lõplikku kokkulepet pole veel tõesti, näiteks vajab arutamist Tallinna haiglate ühendamine ning linnahalli saatus. „Me ei ole ei arvanud ega öelnud ei eile ega täna, et kokkulepe on valmis,“ ütles ta. „Meil oli ühine arusaam eile, et kuna see asi on sedavõrd käeulatuses, kuna kõik vajalikud volikogu liikmed on pühapäeval olemas, siis oleks tark seda aega ära kasutada. Mitte kiirustada, vaid mitte viivitada.“

Pere: me ei ole öelnud, et kokkulepe on valmis

„Rida põhimõttelisi küsimusi on arutelus lahti nii sisu kui sõnastuse osas,“ sõnas Reinsalu. „Tavapärane on, et istung kutsutakse kokku, kui on lõplik kokkulepe olemas. Seda hetkel ei ole.“

Pere sõnul on koalitsioonileppes veel nii sõnastuslikke kui ka sisulisi aruteluküsimusi, teist korda tuleb üle käia ka eelarve. „Mis on rääkimata on siis eelarve, et kui meil on siia pandud mõtteid, millel on suur eelarveline mõju. Me vaatame neid asju ka siin viimases otsas, kui on teada, et see või teine asi maksab nii palju, nii mitu miljonit. Olgu ta jätkamine või millegi uue tegemine, siis me peame sellele kriitiliselt otsa vaatama.“ Kõige viimasena hakatakse jaotama rolle.

Pere ütles, et arvestades poliitilist huvi, võiks sisuline kokkulepe erakondade vahel tulla täna. Tema sõnul tunneb Reformierakond suurt vastutust nii linnas kui riigis asjad tehtud saada.

„Vaadates kui lähedal me oleme kõigis nendes kommunaalküsimustes, kuivõrd suur on erakondade huvi teha eestikeelset haridust ja Keskerakonna korruptsioonist see linn vabastada. Ja kuivõrd suur, ma julgeks ka öelda, on iga erakonna poliitiline huvi valmistuda valimisteks. Seal ei ole midagi häbeneda, kõik on erakonnad, valimised on ukse taga. Kõikidel on kahtlemata väga selge poliitiline huvi oma erakonna vaates, et me saame kokkuleppele, ka Isamaal kahtlemata.“

Ossinovski: ma usun, et me jõuame lähipäevil kokkuleppele

Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et kõik neli erakonda, sealhulgas Isamaa, vaatasid otsa oma graafikutele ning pühapäev sobib kõigile, kes kohal peavad olema. „Tõsi on loomulikult see, et koalitsioonilepe ei ole veel lõpuni kokku lepitud. Seda peab siin lähipäevadel jätkama ja kindlasti on minul usk ja teistel osapooltel usk, et me jõuame lähipäevadel kokkuleppele ja pühapäeval saab ilusti selle otsuse ära teha.“ Ossinovski selgitas, et Isamaa oli pühapäevase istungi kokku kutsumisest teadlik, kuid nad oleks eelistanud, et enne volikogu kokku kutsumist oleks kokkulepe juba olemas olnud.