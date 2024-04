Saksamaa eitas Rahvusvahelises Kohtus süüdistusi, et aitab kaasa genotsiidile Gazas

Nicaragua kutsus esmaspäeval kohtunikke üles andma korraldust peatada Saksa sõjaline abi Iisraelile. Riik väitis, et Berliini toetus võimaldab genotsiidi Gazas ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, vahendas The Associated Press.

Esialgsed istungid keskendusid ainult Nicaragua taotlusele võtta ajutisi meetmeid, sealhulgas peatada Saksamaa sõjaline abi Iisraelile ja taastada ÜRO palestiina abiagentuuri UNRWA rahastamine.

Saksamaa esindaja Tania von Uslar-Gleicheni sõnul on Nicaragua võtnud „konflikti ühekülgse seisukoha“ ja „ei hinda selles olukorras piisavalt fakte ega seadust“.

„Meie ajalugu on põhjus, miks Iisraeli julgeolek on olnud Saksamaa välispoliitika keskmes,“ ütles advokaat. „Kui Saksamaa on Iisraeli toetanud, sealhulgas relvade ja muu sõjalise varustuse ekspordi vormis, on Nicaragua nende tarnete kvaliteeti ja eesmärke tõsiselt moonutanud.“

Saksamaa sõnul on 7. oktoobri rünnakutest saati 98% sõjalisest ekspordist Iisraeli olnud muu varustus, mitte sõjarelvad.

Samuti märkis Saksamaa, et Berliin on jätkanud humanitaarabi osutamist palestiinlastele olenemata rasketest tingimustest.

Hagi on viimane seaduslik katse ohjeldada Iisraeli pealetungi Gaza enklaavile. Eelmise aasta lõpus süüdistas Lõuna-Aafrika Vabariik Iisraeli genotsiidis. Hagi esialgses etapis ütles ÜRO kohus, et on „usutav“, et Iisraeli tegevus Gazas võib tähendada konventsiooni rikkumist.

Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on enklaavis hukkunud üle 33 000 palestiinlase, sealhulgas nii tsiviilelanikud kui ka võitlejad. Tervishoiuministeeriumi sõnul moodustavad suurema osa hukkunutest naised ja lapsed.