ANALÜÜS | Võimuliidus käärib. Eelarveauk haigutab ja enne eurovalimisi pole lahendusi loota

Küsimusele, kas eelarveaugu lappimisega on ka mingi progress toimunud, vastatakse, et toimunud on hoopis regress, viidates seejuures värskele rahandusministeeriumi kevadprognoosile. Ennustus, et majandus sel aastal ei kasvagi, tähendab, et auk on veelgi suurem.