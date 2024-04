Leedu lubas anda Ukrainale energiavõrgu parandamiseks nõukogudeaegseid varuosi

„Nad tegid ettepaneku kasutada oma soojuselektrijaamu, mis on suletud,“ ütles Ukraina energiaminister German Galuštšenko. „Kasutada neid doonoritena ehk oleks võimalus need lammutada ja hankida vajalikke varuosi,“ selgitas ta, vahendas Politico.

„Me teame, et teil on vana nõukogude tüüpi tehnikat,“ ütles Šmõhal eelmisel nädalal ERR-ile. Ta lisas, et varuosad oleksid neile suureks abiks, et taastada rünnakutest mõjutatud elektrijaamade võimekust.