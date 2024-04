Eelmisel nädalal tuli avalikuks kahtlus, et sotsiaaldemokraat Andre Hanimägi on oma elukoha kohta esitanud valeandmeid – juhul, kui see tõele vastab, võib see talle maksta koha Tallinna volikogus. Selliseid süüdistusi esitas Hanimäe vastu tema asendusliige volikogus Irina Antonjuk (Keskerakond).