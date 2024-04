20-aastasena palk 2000? Tartus saab nüüd kandideerida uudsele IT- ja rohekeskhariduse õppekavale

Tartu Rakendusliku Kolledži VOCO õppedirektori Liivi Raudsepa sõnul sündis uus õppekava prognoosidest, mille kohaselt on Eesti tööturult puudu tuhandeid IT-, targa tööstuse ja rohemajanduse spetsialiste. „OSKA uuringute järgi jääb Eestis igal aastal puudu vähemalt 1500 IT- ja inseneeria tippspetsialisti. LinkedIni mastaapse rahvusvahelise uuringu kohaselt jääb lähiaastatel sellistes riikides nagu Eesti puudu ligi 25% rohepöördeks vajalikest spetsialistidest. Seega õpetame oskusi, mille järele on kriitiline vajadus,“ selgitas Raudsepp.

Miks valida just see õppekava ja mis saab pärast õpinguid?

VOCO ja Tartu Kunstikooli koostöö tähendab, et ei õpita üksnes tulevikutehnoloogiaid, targa töö oskusi ja gümnaasiumiharidusele omaseid üldhariduslikke teadmisi, vaid ka äriliselt loovat ja disainmõtlemist, mida on vaja nii ettevõtjana kui ka kasvava idufirma töötajana. „Noored peavad valmis olema muutuvaks tööturuks ja suutma täita töökohti, mida pole veel olemaski. Selliste oskuste tuuma kestlike tehnoloogiate õppekava annabki,“ rääkis Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis.

Tegu on uutmoodi keskhariduse õppekavaga, kuhu on oodatud põhikooli lõpetanud või sel kevadel lõpetavad kandidaadid. Õpe toimub ühiselt juhendatud ja kootsitud tiimides, suures osas projektõppe vormis ning kestab neli aastat. „Õppe lahutamatu osa on üsna pikk reaalne töökogemus IT-, targa tööstuse või rohemajanduse ettevõtetes. Samuti on koolides toimuv õpe pandud kokku tihedas koostöös tööandjatega. Eesmärk on, et lõpetajal oleks kolm reaalset valikut. Esiteks: õppida kohe edasi kõrgkoolis, kus saadud praktiliste oskuste ja üldhariduse ühine baas annab eelise. Teiseks: töötada esmalt mõnda aega oma ala spetsialistina ja aidata kaasa ettevõtte kestlikule arengule. Või kolmandaks: hakata ettevõtjaks ja kujundada ise homset maailma,“ selgitas Raudsepp.

Haridusega kaasneb vääriline töötasu