Kreml: Putin ei kavatse füüsiliselt üleujutatud Orskisse sõita

„Putin on faktiliselt, kuigi mitte füüsiliselt, pidevalt selles teemas kohal. Ta tegeleb kogu päeva jooksul pidevalt nende küsimustega. Praegusel hetkel seni sõitu regiooni ei ole. Aga praegu on kõige kuumem hetk. Mis saab mingi arvu päevade pärast, vaatame koos teiega,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Meduza.

„Jah, me nägime. Kordan veel kord, et toimub pingeline töö elanikkonnaga. Kogu juhtkond – munitsipaal-, rajooni, regionaal- - on otsekontaktis elanikkonnaga. Toimuvad kontaktid küllaltki keerulistes tingimustes, elanikkonnale antakse kogu vajalik abi,“ vastas Peskov.