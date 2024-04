Täna südapäeval istusid riigikogus Isamaa fraktsiooni ruumis maha kuue parlamendipartei esindajad. „Arutelu kutsuti kokku, et kaardistada, millised on riigikogus esindatud fraktsioonide seisukohad valimisõiguse küsimuses,“ selgitas Keldo.

Sisuliselt oli tulemus null. „Mulle tundus, et jõuti selleni, et kuue fraktsiooni peale on vähemalt viis eriarvamust, kui mitte kuus,“ nentis ta.