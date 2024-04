Haridusministeerium käsib kaks Narva kooli direktorit lahti lasta, kui nad sügiseks eesti keele eksamit ära ei tee

Kuigi ka siiani on neis koolides kõnealused direktorid olnud juriidiliselt direktori kohusetäitja ametis, ei plaani HTM sellist skeemi enam sallida. Nimelt kirjutas ministeerium Narva linnale, et kui selle aasta sügiseks ei ole kvalifikatsiooninõuetele mitte vastavad direktorid ametist vabastatud, peab linn kui koolipidaja tasuma sunniraha 6000 eurot kuus. Kusjuures, see ei ole trahvi maksimummäär.

Oli ammu teada tõsiasi, et osas Narva koolides olid direktoriteks inimesed, kes ei oska eesti keelt C1 tasemel, nagu neilt on nõutud, või neil puudus nõutud haridustase. Nüüd on HTM teinud Narvale ettekirjutused need vead parandada.