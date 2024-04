Euroopa inimõiguste kohus otsustas, et Šveitsi riigi ebapiisav tegevus kliimamuutuse vastu rikub inimõigusi

„Ma tõesti lootsin, et me võidame kõigi riikide vastu, nii et loomulikult olen ma pettunud, et seda ei juhtunud,“ ütles üks Portugali noortest Sofia Oliveira. „Aga kõige tähtsam asi on see, et kohus ütles Šveitsi naiste asjas, et valitsused peavad oma emissioone rohkem kärpima, et inimõigusi kaitsta. Seega on nende võit ka meie võit ja kõigi võit!“