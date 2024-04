VIDEO | USA vabariiklane: Venemaa sõdib Ukrainas kristlaste kaitseks, et Ukraina neid ei tapaks

Georgia vabariiklane Taylor Greene on lubanud algatada esindajatekoja spiikri Mike Johnsoni vastu umbusaldushääletuse, kui see söandab panna mis tahes vormis hääletusele Ukraina toetamise eelnõu. Paketti toetaks suure tõenäosusega enamik vabariiklaste ja demokraatide saadikutest, mistõttu on Ukraina rahastamise vastaste peamine eesmärk hääletuse takistamine.

Taylor Greene on Valge Maja pakutud 61 miljardi dollari suuruse abipaketi häälekaim vastane ning on seda seni põhjendanud pettumusega, et vabariiklastel pole Kongressis õnnestunud läbi suruda enda soovitud rändepoliitikat. Esmaspäeval antud intervjuus ütles ta viimaks välja, et toetab Ukraina kaotust ja Venemaa võitu.