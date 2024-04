Eelmisel nädalal teatas valitsuspartei Gruusia Unistus, et esitab parlamendile uuesti nn välisagentide eelnõu, mis põhjustas eelmisel aastal üle riigi ulatuslikke meeleavaldusi ja selle tõttu tagasi võeti.

Erakonna peasekretäri Mamuka Mdinaradze kinnitusel sarnaneb uue seaduseelnõu tekst eelmise versiooniga, kuid on siiski väikeste muudatustega. Täpsemalt muudeti sõnastust selliselt, et nüüd seisab väljendi „välismõju agent“ asemel eelnõus „võõrvõimu huve kandev organisatsioon“. Kõik ülejäänud seaduseelnõu osad on tema sõnul muutmata.