Riho Ühtegi liitub kaitsetööstusettevõttega SensusQ

Kaitsetehnoloogia ettevõtte SensusQ asutaja ja tegevjuhi Marko Kaselehti sõnul on viimastel kuudel nõudlus kuluefektiivsete tehnoloogiliste lahenduste järele kasvanud. „Nüüd kui oleme Ukrainas end tõestanud, on nõudlus hüppeliselt kasvanud, kuid valdkonna kitsaskohtade navigeerimiseks tulevad pikaajalise kogemusega eksperdi teadmised ja nõu alati kasuks. Kindralmajori Ühtegi liitumine on privileeg ja äärmiselt oluline samm kogu tiimile,“ räägib Kaseleht.