Eksklusiivsed lõigud šokeerivast raamatust „Järelsoometumine“: venelastel on Soomes praeguseni käpp sügaval sees

Soome rahva jaoks on nende valitsejad kahtlemata pühamad kui Eesti valitsejad eesti rahva jaoks. Kõrgeid võimukandjaid kritiseeritakse avalikus ruumis ülimalt doseeritult ja läbimõeldult. See ei ole tsensuur, see on enesetsensuur. Riik ja rahvas on rohkem üks kui Eestis, kus igapäevaselt võib leida näiteid vastandumisest. See selleks. Nii arvab aga keskmine soomlane ka praegu, et ärme soometumise teemat parem puutu. Mis oli, see oli. Lähme parem edasi. Soome on NATO-s, maskid ida pool on langenud. Virkki leiab, et püsivamad väärtuspõhised muutused ühe rahva sügavamas olemuses saavad toimuda siiski ainult konkreetsete süüdlaste vastutusele võtmise kaudu ja pakub selleks oma raamatus ka ühe lahenduse vastava uurimisinstituudi loomise näol.