VIDEO | Ukraina kaitseluure teatel õnnestus neil süüdata Kaliningradi baasis asunud Vene laev

„7. aprillil langes põlengu tõttu rivist välja raketilaev Serpuhhov, mis asus vaenlasele kuuluvas Baltiiski mereväebaasis, Kaliningradi oblastis,“ öeldakse postituses. GUR lisab, et põleng olevat täielikult hävitanud laeva sideseadmed ja automaatika. Bujan-M tüüpi laev alustas teenistust 2015. aastal Musta mere laevastikus ja anti 2017. aastal Balti laevastiku koosseisu.

Ekspertide sõnul viitab Ukraina avaldatud video laeval toimunud sabotaažile, vahendab RFE/RL. Portaal lisab, et kui väited tõele vastavad, on see esimene teadaolev näide Kaliningradis läbiviidud Ukraina sõjalisest operatsioonist.