Piiskopi sõnul on Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik nii ajalooliselt kui kanooniliselt seotud Moskva patriarhaadiga. Tema sõnul puututakse aga põhjustel, et tegemist on õigeusu kirikuga ja kiriku nimes mainitakse Moskva patriarhaati, sageli kokku vääritimõistmisega.