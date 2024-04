Siseministrid Läänemets ja Rantanen Soomes: ränderünnetele Euroopa idapiiril tuleb reageerida otsustavalt

Aprilli alguses teatas Soome otsusest hoida oma idapoolsed piiripunktid suletuna teadmata ajaks. „Kui näiteks 2019. aastal toimus Soome idapiiri kaudu pea 8 miljonit piiriületust aastas, siis tänavu on pärast piiripunktide sulgemist toimunud nende piiripunktides vaid paarsada piiriületust. Soomlased võtsid Venemaa hilissügisel alustatud ränderündeid ülimalt tõsiselt ning on jätkuvalt valvsad,“ ütles Läänemets.

„Me ei saa unustada seda, mis toimub meie välispiiril. Rahvusvaheline õigus instrumenteeritud rände puhuks praegu lahendusi ei paku. Peaksime mõtlema sellele, kuidas EL ja liikmesriigid saaksid koos praegustele väljakutsetele vastu seista, et tagada riiklik ja Euroopa julgeolek. Lisaks koostööle on oluline, et EL võimaldaks riigi julgeolekut tagada ka iga riigi enda riigisisese seadusandluse kaudu,“ ütleb minister Rantanen.

Lisaks arutlesid ministrid võimaliku koostöö üle, mis puudutab piirivalves droonikaitse tehnoloogiate ja lahenduste arendamist ning külastati Helsinkis Soome Päästeliidu hoone all asuvat S1-klassi varjendit. „S1-klassi varjendid on Soomes kõige levinumad varjendid, mis tuleb nõuetekohaselt rajada kõigi suuremate hoonete – nii kortermajade, kui ka ärihoonete, kaubanduskeskuste, koolide ja teiste avalike hoonete – alla. Varjumiskohtade kavandamisel võtame suuresti eeskuju Soomelt, kes on suutnud nõuetega tagada, et vajadusel jätkuks varjumiskohti 4,8 miljonile inimesele,“ lisas Läänemets.