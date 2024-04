Apollo Groupi juht Ivar Vendelin: kui keegi ütleb mulle, et see on loll mõte, siis järelikult tuleb see ära teha!

Soomlased arvasid toona, et see ei tundu küll hea mõte olevat ja lähme ikka kesklinna ning teeme seal oma Coca-Cola Plaza. See osutus väga valeks ja kalliks otsuseks, sest keskus tehti valmis ja see ikkagi tõmbas rahva sinna põllu peale. Kui keskus on piisavalt suur, hakkab see toimima. Mäletan, et Guido Pärnitsat ei tundnud ma toona üldse. Esimesed läbirääkimised toimusid tema kabinetis ja seal oli seina peal joonis, mille tema või keegi teine oli teinud Ülemiste keskusest. Ta siis näitas seal, et see punane täpp on Videoplanet ja see Chopsticks. Tegelikult sai siit Ülemistest alguse ka see, millest on praeguseks kasvanud Apollo Group.

Kaubanduskeskusi oli toona Eestis palju vähem. Seda, et sellest tuleb selline suur edulugu, ma arvata ei osanud. Kui ma seda projekti esimest korda nägin, siis ma küll uskusin sellesse, aga mitte seepärast, et ma oleks ise nii tark olnud. Mul oli kogemus Leedust, kus samal ajal valmis Akropolise kaubanduskeskus, mis on praeguseks Baltimaade suurim. Me käisime seal oma Soome nõukogu liikmetega ja nad vaatasid, et mingid tädikesed korjasid seeni seal, kus leedukad ütlesid, et nad hakkavad keskust ehitama.

Kui keskus oli äsja avatud, oli selline olukord, et pidime selle peaaegu põlema panema. Chopsticksi restoranis läks leek natuke suuremaks, kui oleks pidanud. Aga tuletõrjesüsteem toimis hästi ja midagi hullu ei juhtunud. Chopsticksiga oli avamise nädalavahetusel tegelikult veel teinegi naljakas lugu. Rahvamass, mis sealt läbi käis, oli meeletu ja mäletan, et läksime oma partneritega Jyski ning ostsime sealt toole ja laudu juurde, et inimesed istuma mahuksid. Kui mõelda, siis naljakas oli ka KFC avamine, mis toimus ilma igasuguse reklaamita, aga korraga sain kõne, et järjekord on keskusest väljas, 300 inimest seisab ja ootab. Kana sai otsa kahe tunniga. Hiljem selgus, et esimese kuuga müüsime nii mitu tonni kana, et see küündis Euroopa rekordini.

Siiski, kui esimene uudisvaimustus möödus, jäi inimesi keskuses järjest vähemaks. Miks see lõpuks siiski käima läks?

Ülemiste keskuses oli tõesti mingi aeg, kus vaimustus hakkas inimestel kaduma ja ennustati, et Viru keskus on see, mis jääb püsima. Aga Ülemistes on alati olnud nii, et mõtleme koos, arutame, ja elasime need rasked ajad üle. Ei olnud seda mõtet, et nüüd peaks midagi sulgema hakkama. Pigem vaatasime, et Videoplanet oli liiga väike, ja me hoopis laiendasime seda. Ma arvan, et põhjus, miks raske aeg ületatud sai, oli selles, et nad tegid ikkagi piisavalt suure asja ja said aru, et nad ei müü siin Rolexi kelli, vaid inimesed tulevad, kui siin on koos mõistliku hinnaga armastatud brändid.

2004. aastal olite Ülemistes väikesed rentnikud Videoplaneti ja Chopsticksi restoraniga. Millega te praegu seotud olete?

Chopsticks on endiselt. Sellele on lisandunud söögikohad CHI, MySushi, Vapiano, KFC, Lido, Ice Cafe, Blender, O’Learys spordibaar, Apollo Kino, Apollo raamatupood, PetCity. Ma arvan, et ligi 10 000 ruutu tuleb kokku, umbes 20 protsenti keskusest.

Seega päris suur osa teie päevast kulub Ülemiste keskusele?

Ma mingil hetkel tõesti loobusin kontoritest oma ettevõttes ja suurema osa oma kohtumistest teen Ülemiste keskuses.

Tulles veel korraks tagasi keskuse algusaegade ja Videoplaneti juurde, siis kust te teadsite, millised filmid inimestele meeldivad?

Tol ajal me ei olnud ainult Videoplanet, vaid me esindasime praktiliselt kõiki filmistuudioid nii kinolinal kui ka videol. See oli põhiäri. Videoplanet tuli lisaks, sest ega neid originaalvideoid väga palju laenutatud. Me olime stuudiote esindajad ja esimesed 7–8 aastat vaatasime kõik filmid ise ära. See oli nagu elukutse, et pidi vaatama ja siis ennustama, mis läheb ning mis ei lähe. Tihti Ameerikast öeldi, et meil on väga äge pesapallifilm, aga see ei tähendnud, et kui see sealsele publikule meeldib, saadab seda ka siin edu.

Ennustused läksid siis täppi, sest inimesi käis Ülemiste Videoplanetis väga palju.