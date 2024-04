Tasuta dokfilmiõhtu juhatab sisse maailmakuulsa Jaapani kunstniku uuslavastuse Tartus toimuvad Euroopa esietendused

Shiro Takatani on kogunud etenduskunstide areenil tuntust uute võimaluste katsetajana. Ta on 1984. aastal tegevust alustanud legendaarse jaapani kunstikollektiivi Dumb Type kaasasutaja ja tuumikliige. Alates 1995. aastast on ta Dumb Type’i loovjuht ja alates 1998. aastast on ta teinud ka aktiivset soolokarjääri.