Lähisuhtevägivallast teavitati mullu pisut vähem kui aasta varem

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul paistab statistikast, et lähisuhtevägivalda registreeritakse enim Eesti äärealadel. „Registreeritud kuritegude poolest paistavad ennekõike silma Ida-Viru, Valga, Põlva ja Lääne maakond. Need on piirkonnad, kus on ka üldine sotsiaalmajanduslik toimetulek pisut keerulisem kui mujal. Lähisuhtevägivald ongi mitmetahuline probleem, mille juured on paljuski sotsiaalsed ja kultuurilised, ent seda mõjutavad ka töötus, sotsiaalse toe puudus ja muu,“ ütles justiitsminister.

Lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald inimeste vahel, kes on praegu või olnud varem üksteisega lähisuhtes. Need võivad olla praegused või endised abikaasad, elukaaslased, pereliikmed, sugulased, hõimlased või muus lähedases suhtes olevad inimesed hoolimata sellest, kas toimepanija elab praegu või elas varem ohvriga samades ruumides.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõuniku Anna-Liisa Uisu sõnul on lähisuhtevägivalla kui ühe peidetuma kuriteo probleem Eestis jätkuvalt väga suur.

„Ehkki teadlikkus lähisuhtevägivallast on aastatega pidevalt suurenenud, on see jätkuvalt väga peidetud probleem, millega käivad kaasas stigmad ja häbitunne. Registreeritud kuritegude arvu languse üle on vara rõõmustada, sest nii väike kahanemine ei näita veel otsustavat nihet inimeste väärtushinnanguis ja käitumises. Julgustame kõiki igast juhtumist ja kahtlusest politseile või sotsiaalkindlustusametile teada andma. Mitte keegi ei pea vägivalda taluma ega oma murega üksi olema,“ sõnas Uisk.