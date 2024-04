Pelgulinna riigigümnaasiumis sisseastumiskatseid teinud Melinda: kuulsin tõrgetest juba enne katsete sooritamist

Laupäeval pidid Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumites toimuma sisseastumiskatsed, kuid kuna eksamite infosüsteemis (EIS) tekkis tehnilisi tõrkeid, siis testide tegemine katkestati.

Pelgulinna riigigümnaasiumis pidi testi sooritama ka Melinda, kes oli kutsutud testide teise vooru, mis pidi algama kell 14. Paar tundi enne seda sai Melinda aga teate, et testide tegemine lükkub tund aega edasi. „Minul see isiklikult midagi ei muutnud, kuna tulin kaugemalt, siis kohale jõudsin tavalisel ajal,“ rääkis ta.

Et esimeses voorus tehtud testide ajal esines tõrkeid, kuulis Melinda aga juba kella 12 ajal. „Siis tekkis korraks ka minul hirm, et ma loodan, et minul nii ei lähe, mis siis ikkagi saab, kui nii juhtub,“ kirjeldas ta. Teine voor viidi aga siiski läbi ning Melinda sai testi ilma tõrgeteta sooritada. „Sellest, et neid teste ei arvestata, sain teada kohe peale enda testide lõppu, kui vanematele tuli meilile kiri, mis ütles, et teste ei arvestata.“

Pärast teadet valdas õpilasi Melinda sõnul segadus ning paljudel olevat olnud mure, et mida edasi tehakse ning kas test tuleb uuesti sooritada. „Mina võtsin isiklikult väga rahulikult seda ja olingi kindel, et kuskilt tuleb selgem info ning nagu me praegu siis ka teame, et neid teste ei arvestata,“ rääkis ta.

Melinda sõnul on aga positiivne, et koolid otsustasid õpilastega arvestada ning teste ei pea uuesti sooritama. „Õpilased olid enne korranud ja see ei olnud nende probleem, et viga tekkis ja see oleks olnud ebaaus meie suhtes, kui meie oleks tehniliste põhjuste pärast selle testi uuesti pidanud tegema,“ sõnas ta.

Ta tõi välja, et nii palju, kui tema on kuulnud, siis eelistaksid õpilased, et koolid vaataks vestlustele kutsumisel õpilaste hinnetelehti, sest see annaks koolile ülevaate, millise õpilasega on tegu.

Täpsem info, mille alusel õpilased vestlusvooru kutsutakse, selgub 10. aprillil.