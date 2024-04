Tallinna volikogulane ja riigikogulane, reformierakondlane Pärtel-Peeter Pere juba tagasihoidlikkuse all ei kannata. Tema tahab Kõlvarti pead ja Kõlvarti tööd. Kõlvarti tööd talle vist ei anta, see pidi sotsidele saama. Aga no midagi saab ehk ikka, näiteks abilinnapea koha? Pärtel-Peeter Pere on teisipäeval kell 14.30 algava saate külaline.