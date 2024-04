Jurist: päris abivajajad jäävad toimetulekutoetusest ilma

„Üks probleem on see, et haldusorgan ütleb, et toimetulekutoetus on lühiajaline abimeede (ja ongi, sest seda taotletakse ühe kuu kaupa, iga kuu kohta eraldi), ja kui perekond on pikaajalistes toimetulekuraskustes, siis toimetulekutoetust ei määrata, sest abi on vaja pikemalt. Samas selle n-ö „pikaajalise“ abi osutamise võimalused puuduvad sisuliselt ja pakutavad „nõustamised“ on kohati anekdootlikud,“ kirjeldas Kaldma, kelle poole pöörduvad inimesed viimases hädas, kui omavalitsused keelduvad toimetulekutoetust välja maksmast.