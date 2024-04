Põhikoolide direktorid: õpilased on riigigümnaasiumite katse ebaõnnestumise üle nördinud

Merivälja kooli direktor Greta Henriksson ütles, et üheksandike hulgas on peamine tunne pettumus. „Eriti neil, kes olid väga hoolega ette valmistunud katseteks. Mõnel olid ju koduõpetajad võetud, püüti need katsed väga-väga hästi teha. Selline pettumuse tunne oli valdav,“ sõnas ta.

Henriksson tõi välja, et kuna osad riigigümnaasiumid on juba otsustanud, kuidas vastuvõtt lahendatakse, siis mõned õpilased juba teavad, mis edasi saab, aga mõned mitte. „Vähem pettunud olid muidugi need, kes ei olnud suuri ettevalmistusi teinud ja arvasid, et see on hoopis äkki kasuks. Osadel olid need testid salvestunud ja õnnestunud, osad tegid mitu korda ja ikka ei õnnestunud salvestada. Muljed olid erinevad.“