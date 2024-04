Lukašenka: opositsioon unistab tükikese Valgevene hõivamisest ja sinna võõrvägede kutsumisest

„Loomulikult nii palju, kui see on võimalik, informeerin ma ühiskonda ja meie inimesi peamistest momentidest. Aga ei tahaks olukorda pingestada, et inimesed seda läbi elaksid, muretseksid. Aga ma ju mõistan, et olukord ei ole lihtne. Ja kõik on praegu koondunud massiteabevahenditesse,“ ütles Lukašenka, vahendab Interfax.

„Praegu mängivad need sektorid meie elus tähtsaimat rolli üldse Valgevene arengus. Käib informatsioonisõda, eelkõige massiteabevahendites. Majandussõda, teisiti ei saa seda nimetada. Me teeme kõik selleks, et kaitsta riiki „kuuma sõja“ eest. Kuni see meil õnnestub. Ma arvan, et me suudame selle probleemi lahendada – mitte lubada kokkupõrget, nagu see on alati Valgevene territooriumil toimunud,“ lausus Lukašenka.

Lukašenka sõnul unistab põgenenud opositsioon kas või tükikesegi Valgevene territooriumi hõivamisest.

„Me teame absoluutselt, millega nad seal tegelevad. Jooksevad mööda erinevaid otsuste langetamise keskusi ja nõuandjaid Ameerikast kuni Brüsselini, paluvad raha. Ja mis peamine: „Andke massiteabevahendite jaoks, massiteabevahendite jaoks, massiteabevahendite jaoks!“ Mille peale kuraatorid ütlevad neile: „Poisid, massiteabevahendites juba olite, on vaja midagi kuumemat.“ Nagu Moskva Crocus City, jumal hoidku, terroriakte. Ja relvastatud vastasseisu Valgevenes. Eesmärk on siseneda Valgevenesse ja kas või tükikegi maad hõivata, kuulutada välja oma võim ja kutsuda siia välismaa, noh, mitte palgasõdurid, vaid juba väed. Nemad on ju „võim“,“ ütles Lukašenka.